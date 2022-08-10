Число пострадавших при взрыве на аэродроме в Крыму выросло до 14
Число раненых в результате взрывов на аэродроме «Саки» на западе Крыма увеличилось до 14, при этом госпитализация потребовалась только одному из них. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Погиб один человек.
В Новофёдоровке, где находится аэродром, введён режим Чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. Глава Крыма на месте провёл заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссии по оценке ущерба формируют списки пострадавших. По предварительным данным, более 60 жилых домов и около 20 коммерческих объектов повреждены.
По словам Аксёнова, власти готовы начать работы по восстановлению, финансирование идёт из резервного фонда. Однако необходимо дождаться окончания осмотра, следственных действий. Они должны завершиться к вечеру 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело.
По информации министерства обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа сдетонировали боеприпасы, авиационная техника не пострадала, причины происшествия устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- В Госдуме призвали разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом
- Число пострадавших при взрыве на аэродроме в Крыму выросло до 14
- В Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме
- Пушилин допустил, что трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине з/к «Гепард» и трёх самолётов
- В Центробанке предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru