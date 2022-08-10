Число пострадавших при взрыве на аэродроме в Крыму выросло до 14

Число раненых в результате взрывов на аэродроме «Саки» на западе Крыма увеличилось до 14, при этом госпитализация потребовалась только одному из них. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Погиб один человек.

В Новофёдоровке, где находится аэродром, введён режим Чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. Глава Крыма на месте провёл заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссии по оценке ущерба формируют списки пострадавших. По предварительным данным, более 60 жилых домов и около 20 коммерческих объектов повреждены.

По словам Аксёнова, власти готовы начать работы по восстановлению, финансирование идёт из резервного фонда. Однако необходимо дождаться окончания осмотра, следственных действий. Они должны завершиться к вечеру 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело.

По информации министерства обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа сдетонировали боеприпасы, авиационная техника не пострадала, причины происшествия устанавливаются.

