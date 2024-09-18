СМИ: Бакальчук находится на допросе по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Владислав Бакальчук находится на допросе в рамках расследования стрельбы, произошедшей в офисе онлайн-магазина Wildberries в Москве. На данный момент Бакальчук проходит как свидетель, однако его процессуальный статус может измениться после допроса, пишет Telegram-канал Baza.

Следственные органы уже возбудили несколько уголовных дел. По версии следствия, 18 сентября 2024 года в офисе компании в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, включая двоих сотрудников правоохранительных органов. Два человека скончались от полученных ранений.

СК возбудило уголовное дело по пяти статьям по факту перестрелки у офиса Wildberries

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям, связанным с убийством, покушением на убийство, незаконным хранением оружия, посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также самоуправством.

На месте происшествия продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеСтрельбаПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры