СМИ: Правоохранители задержали дагестанского блогера за хулиганство
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане за хулиганство блогера Саида Шахбанова, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что блогер прыгал по автомобилям свадебного кортежа — на видео заметно, что он выбегал из автомобиля, запрыгивал на капот другой машины, возвращался в салон и резко срывался с места. Действия Шахбанова попали на видео и набрали порядка 25 миллионов просмотров.
В полиции же на дагестанца составили восемь административных протоколов. Также правоохранители решают, привлекать ли блогера к уголовной ответственности.
Ранее треш-стример из Белоруссии Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, скончался в прямом эфире в YouTube. Это произошло после того, как он выпил залпом бутылку водки за донат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Адель предупредила о перерыве в творческой деятельности
- СМИ: Правоохранители задержали дагестанского блогера за хулиганство
- ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
- Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму
- Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов
- Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы
- Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке
- Минобороны РФ: Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в ДНР
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru