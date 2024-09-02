СМИ: Правоохранители задержали дагестанского блогера за хулиганство

Отмечается, что блогер прыгал по автомобилям свадебного кортежа — на видео заметно, что он выбегал из автомобиля, запрыгивал на капот другой машины, возвращался в салон и резко срывался с места. Действия Шахбанова попали на видео и набрали порядка 25 миллионов просмотров.

В полиции же на дагестанца составили восемь административных протоколов. Также правоохранители решают, привлекать ли блогера к уголовной ответственности.

Ранее треш-стример из Белоруссии Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, скончался в прямом эфире в YouTube. Это произошло после того, как он выпил залпом бутылку водки за донат.

