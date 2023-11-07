СМИ: треш-стример умер, выпив залпом бутылку водки
Треш-стример из Белоруссии Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, скончался в прямом эфире в YouTube, сообщает Life.
Это произошло после того, как он выпил залпом бутылку водки за донат. Смерть произошла от анафилактического шока во время треш-стрима. Зрители пообещали скинуть донат компании блогеров, при условии, что Шлюз выпьет залпом бутылку водки.
Стример выполнил условие и сразу потерял сознание, друзья уложили его спать на диван и продолжили эфир. Один из зрителей заметил, что Кунис на диване посинел. Когда друзья обратили внимание на Алексея, было уже поздно.
В России предлагают анонимно сообщать о треш-стримерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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