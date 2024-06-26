СМИ: Пожар во Фрязине начался из-за замыкания в цехе световых изделий
Пожар в административном здании в подмосковном Фрязине начался в одном из цехов из-за короткого замыкания в оборудовании. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий», — указал собеседник агентства, добавив, что причиной ЧП стало «невыключенное оборудование».
Ранее Следственный комитет сообщил, что пожар произошел, предположительно, из-за неисправности электропроводки на пятом этаже, впоследствии огонь распространился на большой площади.
Возгорание произошло в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине 24 июня, в результате ЧП погибли шесть человек, напоминает 360.ru.
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