Следком сообщил о шести погибших при пожаре во Фрязине
Следственный комитет заявил о шести погибших в результате пожара в административном здании в подмосковном Фрязине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Следкоме, возгорание произошло, предположительно, из-за неисправности электрической проводки на пятом этаже. Затем огонь распространился на большой площади внутри помещений.
«К настоящему времени известно о шести погибших. Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения... блокировки пожарных выходов», — указано в сообщении СК.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате ЧП были задержаны заместитель гендиректора ООО «Исприн», в ведении которого находилось здание, и представитель собственника объекта. По данным СК, они оказывали арендаторам услуги по предоставлению помещений, но при этом не контролировали техническое состояние электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности.
Возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» произошло 24 июня, напоминает Ura.ru. Площадь пожара составляла 5 тысяч квадратных метров, СМИ сообщали о восьми погибших.
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