СМИ: пожар в НИИ противопожарной обороны в Балашихе оказался учениями
26 апреля 202316:04
Пожар в НИИ противопожарной обороны в Балашихе не представляет опасности, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, «инцидент», о котором в соцсетях проинформировали местные жители, оказался учениями МЧС.
«В ведомстве сообщают, что всё под контролем», - отмечают источники Mash.
Ранее в Никосии на Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры, сообщает RT.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru