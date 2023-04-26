СМИ: пожар в НИИ противопожарной обороны в Балашихе оказался учениями

Пожар в НИИ противопожарной обороны в Балашихе не представляет опасности, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, «инцидент», о котором в соцсетях проинформировали местные жители, оказался учениями МЧС.

«В ведомстве сообщают, что всё под контролем», - отмечают источники Mash.

Ранее в Никосии на Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияПожарМЧС РФ

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