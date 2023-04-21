В Подмосковье ограничат посещения лесов из-за угрозы пожаров

Из-за осложнения противопожарной обстановки в Московской области, вызванной отсутствием достаточного количества осадков, на территории региона вводится ограничение на посещение лесов с 22 по 30 апреля. Об этом заявили в областном комитете лесного хозяйства, сообщают «Известия».

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В правительстве области уточнили, что ограничения касаются лесов, находящихся на землях Лесного фонда.

«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели», — говорится в заявлении администрации Подмосковья.

Ранее заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 51% за семь лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент природопользования Москвы
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