СМИ: пожар произошёл на борту британской атомной подлодки Victorious
Британская атомная подводная лодка Victorious с ракетами Trident II прервала сверхсекретную миссию в Северной Атлантике, сообщает газета The Sun.
По данным издания, на борту субмарины стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов произошёл пожар. Отмечается, что в момент инцидента на подлодке находились около 130 членов экипажа, сведений о пострадавших не поступало.
Источники The Sun в военно-морских силах Британии уточнили, что пожар был быстро локализован, капитан приказал вернуться на базу Клайд (HMNB Clyde) в Фаслейне.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что две российские атомные подлодки в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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