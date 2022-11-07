СМИ: пожар произошёл на борту британской атомной подлодки Victorious

По данным издания, на борту субмарины стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов произошёл пожар. Отмечается, что в момент инцидента на подлодке находились около 130 членов экипажа, сведений о пострадавших не поступало.

Источники The Sun в военно-морских силах Британии уточнили, что пожар был быстро локализован, капитан приказал вернуться на базу Клайд (HMNB Clyde) в Фаслейне.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что две российские атомные подлодки в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».