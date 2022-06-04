Спикер Верховной Рады попросил у Германии подлодки

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт с просьбой направить Киеву подводные лодки, говорится на сайте законодательного собрания Украины.

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать обороной восточной границы всей Европы», — прокомментировал свое обращение Стефанчук, пишет Газета.ru.

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Стефанчук считает, что военное сотрудничество Берлина и Киева станет взаимовыгодным для обеих стран в настоящем и будущем.

Ранее Стефанчук также призвал руководство Германии обеспечить ВСУ танками Leopard и боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что немецкие власти тянут время и ждут прекращения огня, чтобы сослаться на отсутствие необходимости поставок вооружения. Мельник подчеркнул, что Киев до сих пор не получил обещанные ранее танки Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Подводная ЛодкаГерманияВерховная Рада
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