Спикер Верховной Рады попросил у Германии подлодки
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт с просьбой направить Киеву подводные лодки, говорится на сайте законодательного собрания Украины.
«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать обороной восточной границы всей Европы», — прокомментировал свое обращение Стефанчук, пишет Газета.ru.
Стефанчук считает, что военное сотрудничество Берлина и Киева станет взаимовыгодным для обеих стран в настоящем и будущем.
Ранее Стефанчук также призвал руководство Германии обеспечить ВСУ танками Leopard и боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что немецкие власти тянут время и ждут прекращения огня, чтобы сослаться на отсутствие необходимости поставок вооружения. Мельник подчеркнул, что Киев до сих пор не получил обещанные ранее танки Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder.
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