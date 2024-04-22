СМИ: Пожар произошел на машиностроительном заводе в Воронеже

На воронежском машиностроительном предприятии «Эникмаш-В» произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

СМИ: Пожар произошел на машиностроительном заводе в Воронеже

Согласно предварительным данным, огнем охвачены складские помещения. Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности, его причина пока неизвестна.

Ранее войска ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, в результате атаки пострадали девять человек.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЗаводВоронежПожар

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