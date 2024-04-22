СМИ: Пожар произошел на машиностроительном заводе в Воронеже
22 апреля 202410:40
На воронежском машиностроительном предприятии «Эникмаш-В» произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно предварительным данным, огнем охвачены складские помещения. Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека.
Возгоранию присвоили третий ранг сложности, его причина пока неизвестна.
Ранее войска ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, в результате атаки пострадали девять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru