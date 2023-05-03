СМИ: Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел из-за падения беспилотника

Причиной возгорания резервуара на нефтебазе в Краснодарском крае, по предварительным данным, стало падение беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Резервуар с топливом на Кубани тушат пять пожарных поездов. Видео

По словам собеседника агентства, объект атаковали несколько летательных аппаратов, один из них сбили.

«Один попал в цель», — указал источник.

Ранее стало известно, что в кубанском поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, напоминает RT. Пожару присвоили высший ранг сложности, пишет «Свободная пресса». По предварительным данным, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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