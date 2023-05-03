СМИ: Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел из-за падения беспилотника
Причиной возгорания резервуара на нефтебазе в Краснодарском крае, по предварительным данным, стало падение беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника агентства, объект атаковали несколько летательных аппаратов, один из них сбили.
«Один попал в цель», — указал источник.
Ранее стало известно, что в кубанском поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, напоминает RT. Пожару присвоили высший ранг сложности, пишет «Свободная пресса». По предварительным данным, пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru