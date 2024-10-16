СМИ: Потолок рухнул в детской поликлинике после капремонта

Потолок обвалился в детской поликлинике в селе Дивное (Апанасенковский округ, Ставропольский край). Об этом сообщил Telegram-канал «Ставропольский репортер».

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Отмечается, что ЧП произошло в кабинете педиатра, из-за падения штукатурки и арматуры повреждения получили пеленальный столик и стол врача. В результате инцидента чудом никто не пострадал — потолок рухнул за несколько минут до того, как врач должна была принять мать с грудным ребенком.

Журналисты направили в региональный Минздрав запрос. По словам чиновников, капремонт был проведен лишь несколько лет назад, подрядчику уже сообщили о случившемся.

Сейчас специалисты определяют масштаб восстановительных работ, жители населенного пункта также попросили привлечь к расследованию прокуратуру Ставропольского края.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область).

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Ставропольский КрайПроисшествияПоликлиники

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