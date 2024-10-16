СМИ: Потолок рухнул в детской поликлинике после капремонта
Потолок обвалился в детской поликлинике в селе Дивное (Апанасенковский округ, Ставропольский край). Об этом сообщил Telegram-канал «Ставропольский репортер».
Отмечается, что ЧП произошло в кабинете педиатра, из-за падения штукатурки и арматуры повреждения получили пеленальный столик и стол врача. В результате инцидента чудом никто не пострадал — потолок рухнул за несколько минут до того, как врач должна была принять мать с грудным ребенком.
Журналисты направили в региональный Минздрав запрос. По словам чиновников, капремонт был проведен лишь несколько лет назад, подрядчику уже сообщили о случившемся.
Сейчас специалисты определяют масштаб восстановительных работ, жители населенного пункта также попросили привлечь к расследованию прокуратуру Ставропольского края.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Потолок рухнул в детской поликлинике после капремонта
- Швейцария расширила санкции против России
- Чернышенко: Турпоток в России составил 35 млн поездок
- Минздрав: С начала СВО пострадали более 1 300 детей
- Захарова назвала «план победы» Зеленского «набором бессвязных лозунгов»
- Володин назвал основные жалобы россиян на услуги ЖКХ
- Рогозин: Российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО
- Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море
- «Старший сын» вернется в афишу театра Табакова
- Бренд-стратег допустил, что заявка Шамана в Роспатент является пиар-ходом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru