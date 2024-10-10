СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге

Кусок стены старинного жилого дома обрушился в северной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

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Инцидент произошел на улице Добролюбова. На сделанных местных жителем фотографиях видно, что с фасада дома 1898 года постройки упал большой кусок штукатурки. Также на стене имеются свежие дыры, через которые видна кирпичная кладка.

По словам очевидца, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили не пострадали, однако он заявил, что есть риск дальнейшего разрушения фасада здания.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область).

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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