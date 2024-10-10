СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге
Кусок стены старинного жилого дома обрушился в северной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Инцидент произошел на улице Добролюбова. На сделанных местных жителем фотографиях видно, что с фасада дома 1898 года постройки упал большой кусок штукатурки. Также на стене имеются свежие дыры, через которые видна кирпичная кладка.
По словам очевидца, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили не пострадали, однако он заявил, что есть риск дальнейшего разрушения фасада здания.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России возбудили уголовное дело против грузинского наемника
- ВСУ удерживают мирных жителей в школе-интернате Суджи
- В Израиле предотвратили подрыв небоскребов в Тель-Авиве
- СМИ: ФСБ провела следственные действия в офисе АСВ в Москве
- СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге
- Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня
- Израиль за сутки нанес более 140 ударов по югу Ливана и сектору Газа
- СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги
- Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
- Миллер допустил ценовой шок и перебои поставок газа в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru