СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на улице Добролюбова. На сделанных местных жителем фотографиях видно, что с фасада дома 1898 года постройки упал большой кусок штукатурки. Также на стене имеются свежие дыры, через которые видна кирпичная кладка.

По словам очевидца, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили не пострадали, однако он заявил, что есть риск дальнейшего разрушения фасада здания.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область).

