Пожилая женщина пострадала при обрушении балкона в Светогорске
Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
В результате инцидента получила травмы пожилая женщина, ей оказывают необходимая медпомощь. Угрозы жизни пенсионерки нет.
Виновных в обрушении привлекут к ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее в Стерлитамаке на улице Свердлова из-за угрозы полного обрушения эвакуировали многоквартирный дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru