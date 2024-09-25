Пожилая женщина пострадала при обрушении балкона в Светогорске

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением балкона в Светогорске (Ленинградская область). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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В результате инцидента получила травмы пожилая женщина, ей оказывают необходимая медпомощь. Угрозы жизни пенсионерки нет.

Виновных в обрушении привлекут к ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Стерлитамаке на улице Свердлова из-за угрозы полного обрушения эвакуировали многоквартирный дом.

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Фото: arh.sledcom.ru
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