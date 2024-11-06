СМИ: Последнего сбежавшего из ИК-2 в Липецкой области поймали через 10 дней

В Липецкой области задержали заключенного Тургун Абдуллаева, который находился в бегах с момента побега из исправительной колонии №2, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источников, 28-летнего мужчину обнаружили в заброшенном доме в поселке Песковатский спустя 10 дней после побега.

СМИ: задержан пятый заключенный, сбежавший из липецкой колонии

Абдуллаев отбывал 12-летний срок за преступления сексуального характера с применением насилия.

В 2023 году его приговорили к отбыванию наказанию в колонии общего режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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