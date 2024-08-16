СМИ: После удара ВСУ по ТЦ в Донецке пострадали шесть человек

По предварительным данным, шесть человек пострадали после удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке, передает РЕН ТВ.

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По данным издания, среди пострадавших есть один ребенок.

По данным военного следственного управления СК РФ по ДНР, украинская сторона пять раз с начала суток обстрелял Петровский район города из 155-мм артиллерии.

Ранее после атаки ВСУ возник пожар в районе градирен Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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