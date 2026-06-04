СМИ: После удара ВСУ по Симферополю погибли три человека
По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения после удара БПЛА Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе, сообщает Telegram-канал Mash.
В Севастополе военные продолжают отражать атаку — ПВО и мобильные огневые группы сбили больше 20 беспилотников над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом.
На Северной стороне обломки одного из дронов упали на территорию садоводческое товарищество. В селе Фруктовое повреждён фасад частного дома. Власти Крыма пообещали помощь пострадавшим.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на удары Вооруженных сил Украины будет носить и уже носит системный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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