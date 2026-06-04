В ДНР опубликован список пассажиров атакованного ВСУ автобуса

Министерством транспорта ДНР опубликован список зарегистрированных на атакованный Вооруженными силами Украины автобус в Енакиево.

Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми человек

Он появился в канале ведомства в «Макс». В сообщении сказано, что установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс «Подольск – Симферополь», который был атакован беспилотным аппаратом Украины.

В списке самый старший - 1956 года рождения, самые младшие - 2016 года рождения. В перечне содержатся 12 фамилий раненых.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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