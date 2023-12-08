СМИ: После стрельбы в Брянске задержали охранника гимназии и отца стрелявшей
Главу частного охранного предприятия, ответственного за безопасность в гимназии №5 в Брянске, задержали после стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, также задержаны охранник гимназии и отец ученицы, открывшей стрельбу.
Накануне ученица восьмого класса пришла в гимназию с охотничьим ружьем отца и открыла огонь по школьникам, напоминает RT. Школьница убила свою сверстницу и покончила с собой. В результате ЧП также пострадали пять человек, пишет «Свободная пресса». Предположительно, восьмиклассница устроила стрельбу из-за травли одноклассниками, также есть версия, что стрелявшая «не поделила» мальчика с другой школьницей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге
- Дело возбудили против отца открывшей стрельбу школьницы в Брянске
- В Новосибирске восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями
- Медведев: Байдену дадут деньги на поддержку Украины
- СМИ: После стрельбы в Брянске задержали охранника гимназии и отца стрелявшей
- Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ
- «Одноклассники» подвели итоги и назвали лучший контент 2023 года
- Власти Керчи планируют восстановить поврежденный газопровод в пятницу
- В России снизилось на 4,7% производство водки
- Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru