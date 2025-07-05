СМИ: После драки в кафе у футболиста Смолова вымогали 20 млн рублей

После драки футболиста Федора Смолова в кафе в центре Москвы пострадавшие вымогали у спортсмена 20 млн рублей. Об этом сообщает Теlegram-канал «Sport Baza».

Отмечается, что мужчины, которых Смолов ударил в «Кофемании» на Большой Никитской улице изначально потребовали у него 1 млн рублей для того, чтобы видео с дракой не попало в Сеть. Спортсмен согласился, но позже сумма начала увеличиваться и достигла более трех млн рублей. Последним требованием к футболисту было выплатить им 20 млн рублей.

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По данным источника, сам Смолов рассматривает возможность обратиться в правоохранительные органы по факту вымогательства.

Драка футболиста с двумя посетителями «Кофемании» в центре Москвы произошла рано утром 28 мая 2025 года. Именно в этом заведении в октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на чиновника Дениса Пака со стулом.

По предварительным данным, пострадавшие от Смолова мужчины не получили серьезных травм. Они написали на него заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела, после чего видео с дракой попало в Сеть, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ДеньгиСпортДракаФутболистФедор Смолов

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