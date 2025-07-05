СМИ: После драки в кафе у футболиста Смолова вымогали 20 млн рублей

После драки футболиста Федора Смолова в кафе в центре Москвы пострадавшие вымогали у спортсмена 20 млн рублей. Об этом сообщает Теlegram-канал «Sport Baza».

Отмечается, что мужчины, которых Смолов ударил в «Кофемании» на Большой Никитской улице изначально потребовали у него 1 млн рублей для того, чтобы видео с дракой не попало в Сеть. Спортсмен согласился, но позже сумма начала увеличиваться и достигла более трех млн рублей. Последним требованием к футболисту было выплатить им 20 млн рублей.