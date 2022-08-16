«Московский комсомолец» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Сперанского

Газета «Московский комсомолец» сообщила, что её журналист-расследователь Лев Сперанский в назначенное время не пришёл на работу.

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Соседи Сперанского рассказали изданию, что утром к нему квартиру пришли крепкие мужчины, представившиеся сотрудниками полиции. Отмечается, что мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными.

«Также заблокированы средства связи супруги Льва Сперанского... В квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей... о судьбе семейства журналиста «МК» нет никаких данных», - говорится в сообщении.

В редакции добавили, что готовится заявление об исчезновении Сперанского и его семьи.

Ранее задержанным в Эстонии журналистке и оператору «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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