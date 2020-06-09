СМИ: Полиция забрала Ефремова на допрос
Полицейские после нескольких часов переговоров посадили актера Михаила Ефремова в служебный автомобиль и увезли. ОБ этом сообщает РИА Новости. Скорее всего, актер будут доставлен на допрос в рамках заведенного на него дела о смертельном ДТП на Смоленской площади, которое произошло накануне вечером.
Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль пьяным. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.
Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН прокомментировал это ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru