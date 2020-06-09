СМИ: Полиция забрала Ефремова на допрос

Полицейские после нескольких часов переговоров посадили актера Михаила Ефремова в служебный автомобиль и увезли. ОБ этом сообщает РИА Новости. Скорее всего, актер будут доставлен на допрос в рамках заведенного на него дела о смертельном ДТП на Смоленской площади, которое произошло накануне вечером.

Полиция после смертельного ДТП оцепила дом, где живет Ефремов

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль пьяным. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН прокомментировал это ДТП.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры