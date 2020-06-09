Полиция после смертельного ДТП оцепила дом, где живет Ефремов
Дом в районе Чистых прудов в Москве, в одной из квартир проживает актёр Михаил Ефремов, оцепили сотрудники полиции, приблизиться к строению не представляется возможным, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что артисту вызвали скорую помощь перед вторым допросом после смертельного ДТП, виновником которого он стал.
Как уточняет «360», всего скорых было две, одна из них частная. Родственники Ефремова по какой-то причине не захотели, чтобы им занимались бесплатные медики.
Авария произошла накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Внедорожник Ефремова на большой скорости влетел на встречную полосу и врезался в микрофургон, водитель которого умер в больнице. В момент ДТП актер был сильно пьян.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По данным источника ТАСС, следствие хочет просить суд о домашнем аресте обвиняемого. Пока артист отпущен под подписку о невыезде.
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