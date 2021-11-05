СМИ: Погибший российский дипломат причастен к ФСБ

Утверждается, что Кирилл Жало якобы числился вторым секретарем российского посольства.

Известно, что МИД России после гибели сотрудника посольства под окнами комплекса зданий, расположенных на Беренштрассе, где расположено российское посольство, не дал согласие на вскрытие тела — его отправили в Россию.

Тело Жало обнаружено утром 19 октября. Однако, сведения о происшествии попали в СМИ только сейчас. О гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.

