В российском посольстве в ФРГ не стали комментировать данные о гибели дипломата

Посольство России в ФРГ отказалось комментировать публикации в немецких СМИ о гибели в октябре 35-летнего дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в Германии.

МИД Германии известно о гибели сотрудника посольства РФ

«Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», - заявили в посольстве РФ.

Ранее материал о гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.

«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - сообщают журналисты.

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