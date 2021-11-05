В российском посольстве в ФРГ не стали комментировать данные о гибели дипломата
Посольство России в ФРГ отказалось комментировать публикации в немецких СМИ о гибели в октябре 35-летнего дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в Германии.
«Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», - заявили в посольстве РФ.
Ранее материал о гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.
«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - сообщают журналисты.
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