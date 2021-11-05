МИД Германии известно о гибели сотрудника посольства РФ

МИД ФРГ известно о гибели сотрудника российского посольства в Берлине. Однако, в ведомстве не дают комментарии в связи с защитой личных данных. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отмечает «Интерфакс».

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Материал о гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.

«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - сообщают журналисты.

Уточняются, что на этой улице находятся многоэтажные жилые здания посольства.


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