МИД Германии известно о гибели сотрудника посольства РФ
МИД ФРГ известно о гибели сотрудника российского посольства в Берлине. Однако, в ведомстве не дают комментарии в связи с защитой личных данных. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отмечает «Интерфакс».
Материал о гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.
«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - сообщают журналисты.
Уточняются, что на этой улице находятся многоэтажные жилые здания посольства.
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