МИД Германии известно о гибели сотрудника посольства РФ

Материал о гибели сотрудника посольства РФ со ссылкой на собственные источники разместил немецкий журнал Spiegel.

«35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», - сообщают журналисты.

Уточняются, что на этой улице находятся многоэтажные жилые здания посольства.



