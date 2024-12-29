СМИ: Погибшие под Красноярском дети свыше 10 часов дышали инсектицидами
Четверо детей, погибшие от отравления в Красноярском крае в сентябре, свыше десяти часов дышали инсектицидами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления криминалистики регионального управления СК РФ Артема Кротова.
Он рассказал, что с момента пребывания погибших несовершеннолетних в квартире и до их госпитализации прошло более 10-13 часов. По словам криминалиста, токсичное вещество могло попасть в организмы детей либо через кожу и слизистые, при вдыхании, либо при употреблении загрязненной инсектицидами пищи.
В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка многодетная семья поступил в больницу с признаками отравления. Согласно информации следствия, до этого отец погибших детей обработал жилье инсектицидным средством от насекомых, но не проветрил помещение. На следующий день члены семьи, в том числе четверо детей, почувствовали резкое недомогание.
В результате этого от отравления скончались сначала 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, а потом девочки 11-и и 12-и лет. 34-летнему отцу было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он признал свою вину.
Ранее СК подтвердил, что в убийстве четырех детей под Тверью подозревается их отец, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru