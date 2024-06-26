СМИ: Погибшая в результате ДТП в Краснодаре женщина была беременна

Погибшая в автомобиле BMW X6, упавшем с третьего этажа паркинга в Краснодаре, 37-летняя женщина находилась в положении, сообщил Telegram-канал 112.

Беременность погибшей обнаружилась во время вскрытия. Согласно основной версии, ее муж, 37-летний Рафаэль Аракельян, специально устроил ДТП (возможно, из-за ссоры с женой). Эту версию подтверждает отсутствие следов торможения. Помимо супругов, в автомобиле находился их двенадцатилетний сын Дмитрий. И водитель, и пассажиры погибли.

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В отношении Аракельяна было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, однако понести ответственность за преступление он уже не сможет. Автомобиль он приобрел месяц назад.

Ранее один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани.

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ФОТО: РИА Новости
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