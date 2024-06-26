СМИ: Погибшая в результате ДТП в Краснодаре женщина была беременна

В отношении Аракельяна было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, однако понести ответственность за преступление он уже не сможет. Автомобиль он приобрел месяц назад.

Ранее один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани.

