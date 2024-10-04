СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

Грузовой состав протаранил автомобиль в Ленинградской области, сообщил портал 78.ru.

В Приамурье «Нива» столкнулась с грузовым поездом

Отмечается, что поблизости от места аварии строится мост. Водитель автомобиля «КамАЗ» подвозил строительные материалы и выехал на переезд, не заметив приближение поезда.

Услышав гудок, водитель успел покинуть кабину. Грузовой автомобиль не подлежит восстановлению, поезд с рельс не сошел.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, пострадали от 10 до 15 человек.

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ФОТО: соцсети
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