СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
4 октября 202413:42
Грузовой состав протаранил автомобиль в Ленинградской области, сообщил портал 78.ru.
Отмечается, что поблизости от места аварии строится мост. Водитель автомобиля «КамАЗ» подвозил строительные материалы и выехал на переезд, не заметив приближение поезда.
Услышав гудок, водитель успел покинуть кабину. Грузовой автомобиль не подлежит восстановлению, поезд с рельс не сошел.
Ранее пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, пострадали от 10 до 15 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru