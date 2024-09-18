В Праге до 15 человек пострадали при столкновении локомотива с поездом

Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень. Об этом сообщает Idnes, ссылаясь на службу скорой помощи.

По данным чешского издания, в результате ЧП пострадали от 10 до 15 человек.

«На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные», — отмечается в сообщении.

Ранее в Челябинской области на 2074-м км перегона «Мисяш — Полетаево» поезд сбил женщину, переходившую через железнодорожные пути в неположенном месте, напоминает Ura.ru. Пострадавшая погибла.

