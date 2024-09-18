В Праге до 15 человек пострадали при столкновении локомотива с поездом
18 сентября 202409:38
Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень. Об этом сообщает Idnes, ссылаясь на службу скорой помощи.
По данным чешского издания, в результате ЧП пострадали от 10 до 15 человек.
«На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные», — отмечается в сообщении.
Ранее в Челябинской области на 2074-м км перегона «Мисяш — Полетаево» поезд сбил женщину, переходившую через железнодорожные пути в неположенном месте, напоминает Ura.ru. Пострадавшая погибла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru