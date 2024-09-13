В Приамурье «Нива» столкнулась с грузовым поездом
Автомобиль «Нива» и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде станции Тыгда в Амурской области. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел ночью 12 сентября на 7558-м км Забайкальской железной дороги.
«Водитель легкового автомобиля... выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили в надзорном ведомстве.
Водителя «Нивы» госпитализировали. Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП.
Между тем в Пермском крае пассажирский поезд сбил 34-летнего мужчину, он выжил, получив различные ушибы и травмы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru