В Приамурье «Нива» столкнулась с грузовым поездом

Автомобиль «Нива» и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде станции Тыгда в Амурской области. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел ночью 12 сентября на 7558-м км Забайкальской железной дороги.

«Водитель легкового автомобиля... выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили в надзорном ведомстве.

Водителя «Нивы» госпитализировали. Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП.

Между тем в Пермском крае пассажирский поезд сбил 34-летнего мужчину, он выжил, получив различные ушибы и травмы, пишет Ura.ru.

