В доме «скопинского маньяка» Мохова произошло убийство

Убийство произошло 2 августа в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова в Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

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По словам собеседника агентства, в доме у Мохова отмечали день ВДВ и в ходе пьяной ссоры один из гостей убил другого ударом локтя в шею. Затем тело убитого перенесли во двор заброшенного дома, где оно было обнаружено 7 августа.

По данным Следственного управления СК РФ по Рязанской области, подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания.

Источник РИА Новости отметил, что на допросе подозреваемый рассказал, что Мохов помогал ему прятать труп, однако дело об укрывательстве преступлений в отношении «скопинского маньяка» пока не возбуждено, идёт проверка.

Ранее Виктор Мохов получил 10 суток административного ареста за участие в съемках видеоролика в поддержку КПРФ.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Рязанская ОбластьУбийствоСледственный Комитет
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