«Скопинский маньяк» арестован за съемки в ролике в поддержку Зюганова

В конце июля в интернете появилось видео, на котором Мохов позировал в кепке и футболке с символикой компартии, а также заявлял, что поддерживает КПРФ.

«Скопинский маньяк», в частности, назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова «сильным и жёстким лидером».

Суд считает, что, снявшись в этом ролике, Мохов повторно нарушил административное ограничение. 1 апреля он был оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.

Отмечается, что Мохов полностью признал вину, это стало смягчающим обстоятельством.

Ранее Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами.

Осенью 2000 года он похитил двух девушек, три года и семь месяцев держал их в подземном бункере и периодически насиловал. На свободу «скопинский маньяк» вышел в марте 2021 года.

