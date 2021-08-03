«Скопинский маньяк» арестован за съемки в ролике в поддержку Зюганова
Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», получил 10 суток административного ареста за участие в съемках видеоролика в поддержку КПРФ.
Как отмечает ТАСС, соответствующее решение принял Мировой суд.
В конце июля в интернете появилось видео, на котором Мохов позировал в кепке и футболке с символикой компартии, а также заявлял, что поддерживает КПРФ.
«Скопинский маньяк», в частности, назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова «сильным и жёстким лидером».
Суд считает, что, снявшись в этом ролике, Мохов повторно нарушил административное ограничение. 1 апреля он был оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.
Отмечается, что Мохов полностью признал вину, это стало смягчающим обстоятельством.
Ранее Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами.
Осенью 2000 года он похитил двух девушек, три года и семь месяцев держал их в подземном бункере и периодически насиловал. На свободу «скопинский маньяк» вышел в марте 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады
- В Сан-Марино объяснили признание Евросоюзом ковид-сертификатов страны
- Депутат Сейма предложил разрешить латвийским пограничникам стрелять по незаконным мигрантам
- «Скопинский маньяк» арестован за съемки в ролике в поддержку Зюганова
- Тимановская призвала провести расследование своего отстранения от Олимпиады
- Гимнаст Никита Нагорный выиграл еще одну бронзу на Олимпиаде-2020
- Партия «Альянс патриотов Грузии» написала письмо Путину
- Шубенков снялся с забегов на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио
- Главком Украины запретил чиновникам посещать место проведения военной операции в Донбассе
- Синоптики рассказали, в каких регионах России ожидаются смерчи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru