СМИ: Подозреваемый в совершении теракта в «Крокусе» скрылся в Подмосковье
Сотрудники ФСБ разыскивает сбежавшего подозреваемого к причастности к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что от правоохранителей в лесу близ поселка Мещерский скрылся 47-летний Николай С. После произошедшего был введен план «Сирена», что подтвердил глава Чехова Михаил Собакин, заявив, что держит ситуацию на контроле.
Кроме того, сигнал об общем сборе поступил в 14:45 мск во все подразделения МВД и Росгвардии Чеховского района. Сообщается, что сбежавший может иметь при себе оружие.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что средства, поступавшие на Украину через нефтегазовую компанию Burisma, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов на территории России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru