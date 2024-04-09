СКР обвинил украинскую Burisma в финансировании терактов в России

Средства, поступавшие на Украину через нефтегазовую компанию Burisma, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов на территории России. Об этом заявила пресс-служба СКР.

Ведомство возбудило уголовное дело о финансировании терроризма. Следствие устанавливает источники этих денег и причастность к этому западных политиков. СКР утверждает, что поступавшие через Burisma деньги также использовались для устранения видных политических и общественных деятелей.