СКР обвинил украинскую Burisma в финансировании терактов в России
Средства, поступавшие на Украину через нефтегазовую компанию Burisma, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов на территории России. Об этом заявила пресс-служба СКР.
Ведомство возбудило уголовное дело о финансировании терроризма. Следствие устанавливает источники этих денег и причастность к этому западных политиков. СКР утверждает, что поступавшие через Burisma деньги также использовались для устранения видных политических и общественных деятелей.
Речь идет о сумме в несколько миллионов долларов. СКР начал проверку по запросу депутатов Госдумы, которые попросили ведомство проверить высших должностных лиц США и стран НАТО на предмет финансирования терроризма.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждал, что лидеры США, Франции, Великобритании и Германии являются соучастниками теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru