СМИ: под Пермью после взрыва на газопроводе загорелся жилой дом
В Пермском крае в результате взрыва на газопроводе загорелся жилой дом, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, взрыв произошел в деревне Солодовка рядом с железной дорогой. Огонь перекинулся на расположенный поблизости жилой дом. На место прибыли сотрудники МЧС.
Telegram-канал Mash утверждает, что пламя перекинулось на два жилых дома и грузовой поезд. Издание сообщило о госпитализации женщины и подростка.
В Улан-Баторе 24 января взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Погибли шесть человек, столько же пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru