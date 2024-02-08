СМИ: под Пермью после взрыва на газопроводе загорелся жилой дом

По информации издания, взрыв произошел в деревне Солодовка рядом с железной дорогой. Огонь перекинулся на расположенный поблизости жилой дом. На место прибыли сотрудники МЧС.

Telegram-канал Mash утверждает, что пламя перекинулось на два жилых дома и грузовой поезд. Издание сообщило о госпитализации женщины и подростка.

В Улан-Баторе 24 января взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Погибли шесть человек, столько же пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».

