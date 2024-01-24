Пожар возник на Горьковском автозаводе
Пожар возник на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Как информирует пресс-служба предприятия, огонь вышел из-под контроля в кузнечном производстве.
К счастью, возгорание удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров, передает «Интерфакс». Никто не пострадал. Подразделения ремонтников занимаются устранением последствий происшествия.
Ранее сегодня стало известно о гибели троих человек при пожаре в жилом доме в Курске. Как уточняет областной главк МЧС, сигнал о возгорании был принят в 02:32 ночи.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё один крупный пожар произошёл на мебельной фабрике в Челябинской области. Там огонь охватил площадь в 3,6 тысяч квадратных метров. Открытое горение сейчас ликвидировано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru