СМИ: Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР обнаружили бомбу

Президент России в понедельник примет мэра Москвы с докладом о развитии города за год В Москве существенно вырос за год оборот сферы услуг населению 20 маршрутов наземного транспорта в 50 районах столицы изменили за февраль Город выставил на продажу машино-места в доме на Ленинском проспекте Собаку по кличке Умка удалось спасти из полыньи на канале имени Москвы