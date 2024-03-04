СМИ: Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР обнаружили бомбу
Взрывное устройство обнаружили под машиной бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, замректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виталия Киселева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Такой факт имел место ... Под машиной Киселева найдено взрывное устройство», — рассказал собеседник агентства.
Предварительно, сам Киселев не пострадал. На месте инцидента находятся профильные службы.
Ранее сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство на днище машины, следовавшей в Крым, напоминает RT. За рулем находился работник правоохранительных органов из Херсонской области. Бомбу обезвредили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru