В пытавшемся въехать в Крым авто обнаружили самодельное взрывное устройство

Как отметил собеседник агентства, сотрудники ФСБ в ходе досмотровых мероприятий в пункте пропуска обнаружили на авто похожий на взрывное устройство предмет, прикрепленный к днищу под водительским сидением. За рулем машины находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

Авто оперативно переместили на безопасное расстояние, взрывотехники обезвредили взрывное устройство. Специалисты установили, что бомба была изготовлена из компонентов зарубежного производства, поставляемых странами НАТО на Украину.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают причастных к инциденту.

