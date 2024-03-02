В пытавшемся въехать в Крым авто обнаружили самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство из компонентов иностранного производства обнаружили на днище автомобиля, пытавшегося проехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой» на севере региона. Взрывчатку обезвредили, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики.

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Как отметил собеседник агентства, сотрудники ФСБ в ходе досмотровых мероприятий в пункте пропуска обнаружили на авто похожий на взрывное устройство предмет, прикрепленный к днищу под водительским сидением. За рулем машины находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

Авто оперативно переместили на безопасное расстояние, взрывотехники обезвредили взрывное устройство. Специалисты установили, что бомба была изготовлена из компонентов зарубежного производства, поставляемых странами НАТО на Украину.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают причастных к инциденту.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Взрывное УстройствоАвтомобильКрым

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