СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома

Мужчина открыл стрельбу с пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину

Отмечается, что местные жители прячутся за гаражами и ограждениями.

«На месте работает полиция. Ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, мужчина, предположительно, открыл огонь из охотничьего ружья.

Ранее житель Нижневартовска взял в заложники ребенка и начал стрельбу с балкона девятого этажа. Позже злоумышленника задержали. Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РегионыСтрельбаКировская Область
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