СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома

Отмечается, что местные жители прячутся за гаражами и ограждениями.

«На месте работает полиция. Ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, мужчина, предположительно, открыл огонь из охотничьего ружья.

Ранее житель Нижневартовска взял в заложники ребенка и начал стрельбу с балкона девятого этажа. Позже злоумышленника задержали. Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

