СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома
Мужчина открыл стрельбу с пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что местные жители прячутся за гаражами и ограждениями.
«На месте работает полиция. Ведутся переговоры», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, мужчина, предположительно, открыл огонь из охотничьего ружья.
Ранее житель Нижневартовска взял в заложники ребенка и начал стрельбу с балкона девятого этажа. Позже злоумышленника задержали. Следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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