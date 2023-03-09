Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу в Нижневартовске

Инцидент произошел на улице Северной. Полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

Отмечается, что стрелок — 44-летний Владимир Широков. Вместе с мужчиной в квартире находится несовершеннолетний: мужчина заперся с ребенком и грозит его убийством. Очевидцы слышали как минимум восемь выстрелов, пишет Ura.ru.

По данным управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, местная жительница сообщила полиции, что ее муж в неадекватном состоянии заперся с ребенком в квартире, угрожая самоубийством.

«При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В УМВД указали, что на месте происшествия работают экстренные службы.

