В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину

Спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу в Нижневартовске

Ранее стало известно, что вооруженный нижневартовец заперся в квартире с ребенком, угрожая убийством. Как отмечали СМИ, злоумышленник — 44-летний Владимир Широков.

По данным корреспондента агентства, стрелок был задержан. Удерживавшийся им в заложниках ребенок освобожден, пишет «Свободная пресса».

«Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — отметил источник в силовых структурах.

Следственный комитет РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСтрельбаХМАО
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