В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину

Ранее стало известно, что вооруженный нижневартовец заперся в квартире с ребенком, угрожая убийством. Как отмечали СМИ, злоумышленник — 44-летний Владимир Широков.

По данным корреспондента агентства, стрелок был задержан. Удерживавшийся им в заложниках ребенок освобожден, пишет «Свободная пресса».

«Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — отметил источник в силовых структурах.

Следственный комитет РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

