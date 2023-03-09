В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину
Спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу с балкона в доме в Нижневартовске. Об этом сообщает Ura.ru.
Ранее стало известно, что вооруженный нижневартовец заперся в квартире с ребенком, угрожая убийством. Как отмечали СМИ, злоумышленник — 44-летний Владимир Широков.
По данным корреспондента агентства, стрелок был задержан. Удерживавшийся им в заложниках ребенок освобожден, пишет «Свободная пресса».
«Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — отметил источник в силовых структурах.
Следственный комитет РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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