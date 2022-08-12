СМИ: под Калининградом загорелся корабль «Балтийский исследователь»

Инженерное исследовательское судно «Балтийский исследователь» горит под Калининградом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

У берегов Греции загорелся пассажирский паром

Собеседник агентства уточнил, что в корабль пришвартован в городе Светлый. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее на петербургском судозаводе «Адмиралтейские верфи» загорелся строящийся рыболовный траулер, по данным СМИ, огонь вспыхнул в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КораблиПожарКалининград
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