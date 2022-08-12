СМИ: под Калининградом загорелся корабль «Балтийский исследователь»
Инженерное исследовательское судно «Балтийский исследователь» горит под Калининградом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в корабль пришвартован в городе Светлый. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее на петербургском судозаводе «Адмиралтейские верфи» загорелся строящийся рыболовный траулер, по данным СМИ, огонь вспыхнул в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак».
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