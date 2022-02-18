У берегов Греции загорелся пассажирский паром

Итальянское круизное судно Euroferry Olympia загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Пожар начался вскоре после отплытия из северо-западного греческого города Игуменицы в итальянский порт Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

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Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, все пассажиры и экипаж покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы. Их пересаживают на пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии. В район происшествия направлены спасательный фрегат и три вертолета.

По предварительным данным, начавшись на третьей палубе корабля, пожар вышел из-под контроля и распространился на большую площадь. Причина его возникновения не уточняется.

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Фото: facebook.com/rgoclub
ТЕГИ:ПожарПаромГреция
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