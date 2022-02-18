У берегов Греции загорелся пассажирский паром

Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, все пассажиры и экипаж покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы. Их пересаживают на пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии. В район происшествия направлены спасательный фрегат и три вертолета.

По предварительным данным, начавшись на третьей палубе корабля, пожар вышел из-под контроля и распространился на большую площадь. Причина его возникновения не уточняется.