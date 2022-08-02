Строящийся траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге
2 августа 202212:48
Строящийся рыболовный траулер загорелся на петербургском судозаводе «Адмиралтейские верфи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — отметила собеседница агентства.
Площадь возгорания и его причины не уточняются.
По данным СМИ, огонь вспыхнул в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак», пожару присвоен второй ранг сложности.
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2 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru