Строящийся траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Строящийся рыболовный траулер загорелся на петербургском судозаводе «Адмиралтейские верфи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — отметила собеседница агентства.

Площадь возгорания и его причины не уточняются.

По данным СМИ, огонь вспыхнул в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак», пожару присвоен второй ранг сложности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиПожарСанкт-Петербург
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