Опубликовано видео авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Удар по нефтебазе в Белгороде попал на видео, записи с камеры видеонаблюдения появились в Сети.

Ранее стало известно, что в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, напоминает РИА ФАН. Пострадали два сотрудника объекта. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной возгорания стал авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые на низкой высоте зашли на российскую территорию, пишет «Свободная пресса». Населению ничего не угрожает.

Гладков также отметил, что инцидент не повлияет на обеспечение АЗС топливом: власти региона займутся изменением логистических цепочек поставок, дефицита не ожидается.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарАвиаударБелгород
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