МВД напомнило о риске проникновения в РФ экстремистов с Украины
Статс-секретарь — заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что на фоне эвакуации беженцев из Украины существует вероятность проникновения в РФ преступников и экстремистов, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос он напомнил, что спецслужбы, осуществляющие контроль на границе, способны предотвратить подобные инциденты.
«Существует фильтрация при пересечении границы... Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины», - уточнил Зубов.
Он добавил, что в России уже приняли сотни тысяч беженцев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о принудительном вывозе украинских беженцев в Россию, не соответствует действительности, сообщает RT.
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