МВД напомнило о риске проникновения в РФ экстремистов с Украины

Отвечая на соответствующий вопрос он напомнил, что спецслужбы, осуществляющие контроль на границе, способны предотвратить подобные инциденты.

«Существует фильтрация при пересечении границы... Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины», - уточнил Зубов.

Он добавил, что в России уже приняли сотни тысяч беженцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о принудительном вывозе украинских беженцев в Россию, не соответствует действительности, сообщает RT.