СМИ: По меньшей мере 13 человек стали жертвами ДТП на востоке Пакистана

Не менее 13 человек погибли в автокатастрофе в провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщает телеканал ARY News.

Пять человек погибли в ДТП с маршруткой под Самарой

По данным СМИ, в ДТП попал автобус, который врезался в пассажирский фургон.

«13 человек погибли на месте, а несколько других получили ранения», — указывает ARY News.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкессии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ПогибшиеДТППакистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры