СМИ: По меньшей мере 13 человек стали жертвами ДТП на востоке Пакистана
25 февраля 202308:50
Не менее 13 человек погибли в автокатастрофе в провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщает телеканал ARY News.
По данным СМИ, в ДТП попал автобус, который врезался в пассажирский фургон.
«13 человек погибли на месте, а несколько других получили ранения», — указывает ARY News.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкессии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru