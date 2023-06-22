СМИ: по Чонгарскому мосту выпустили шесть снарядов

По информации издания, соединяющий Крым и Херсонскую область мост обстреляли шестью снарядами. Один из них пробил в дорожном полотне отверстие размером один на два метра.

По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко пообещал восстановить поврежденный мост за несколько недель. Он объяснил сроки необходимостью заказать соответствующие материалы, передает «Радиоточка НСН».

